Dopo il Real Madrid, anche l’Olimpia Milano si ritrova in isolamento, fortunatamente però, senza alcun caso di contagio da Coronavirus. “Non c’è alcuna preoccupazione particolare” fa sapere il club, ma la squadra meneghina si trova attualmente in quarantena poichè lo scorso 3 marzo ha affrontato il Real Madrid, squadra che quest’oggi ha reso noto un caso di positività al Coronavirus. Gli allenamenti sono quindi annullati fino a data da destinarsi, i giocatori resteranno a casa.

