Il Coronavirus ha fermato il calcio in tutta Europa, tranne in Turchia, dove si continua a giocare a porte chiuse perché l’emergenza Coronavirus è al momento sotto controllo.

Le squadre continuano a scendere in campo portando avanti il campionato, anche se non è proprio la stessa cosa farlo senza il pubblico sulle tribune. Sulla questione si è soffermato Ahmet Agoglu, presidente del Trabzonspor, che ha avvertito la Federcalcio su quali potrebbero essere i rischi di uno stop: “il calcio è quello che consente alle persone di liberarsi dallo stress. Se dovessimo sospendere il campionato, non troveremo abbastanza giudici per le sentenze di divorzio“

Valuta questo articolo