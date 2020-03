Nicolò Melli scende in campo nella partita contro il Coronavirus ed è subito decisivo. Il cestista azzurro, passato in estate ai New Orleans Pelicans, ha deciso di donare una cospicua somma di denaro agli ospedali dell’Emilia Romagna, precisamente di Reggio Emilia, Guastalla e Scandiano. Fausto Nicolini, direttore generale AUSL Reggio Emilia, ha ringraziato così Nicolò Melli: “un contributo generoso in termini di aiuto concreto e di valenza simbolica, in quanto proviene da un giovane campione che associa a spiccate qualità sportive una grande sensibilità, divenendo esempio positivo per le giovani e giovanissime generazioni. Destineremo la somma all’acquisto di tecnologia, strumentazione e dispositivi medici utili a integrare le nostre dotazioni. Bravo Nicolò, sei un campione in tutti i sensi”.

Valuta questo articolo