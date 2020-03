L’emergenza Coronavirus, sempre più grave negli USA giorno dopo giorno, ha messo un freno allo sport americano, NBA compresa. L’ipotesi più rosea è quella di ripartire in estate, dovendo giocare il finale di stagione e la postseason. In questo modo, slitterebbe anche il Draft che, secondo quanto dichiarato dall’insider Adrian Wojnarowski a SportCenter, si disputerebbe fra agosto e settembre: “il Draft è sempre tenuto alla fine dei Playoff, in modo da avere un periodo di offseason con draft e free agency. Quindi se la stagione dovesse riprendere verso luglio e agosto o magari fino a settembre, è possibile che il Draft e la free agency non ci saranno finché i Playoff e le Finals non sono finite”.

Valuta questo articolo