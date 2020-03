Gli Stati Uniti hanno sottovalutato l’emergenza Coronavirus. Il Covid-19 ad oggi ha causato più di 124.000 contagi (la nazione più contagiata) e oltre 2000 morti negli USA, il tutto nel giro di qualche settimana. Una situazione precipitata velocemente, nella quale in molti hanno accusato il presidente Trump di non aver preso le misure necessarie per contrastare l’epidemia.

Il capo di stato americano ha twittato rassicurando la popolazione e invitando gli americani a non prestare attenzione ai media che, in questa situazione, creano storie inventate senza citare la fonte, persone dannose e corrotte che farebbero di tutto per il loro scopo.

Non si è fatta attendere la risposta di J.R. Smith, cestista NBA ha tramite Twitter ha scritto: “stai zitto! E fai qualcosa! Fottuto clown“.

Valuta questo articolo