Anche Danilo Gallinari ha deciso di scendere in campo nella partita contro il Coronavirus. Il cestista italiano, che si è detto pronto a dare una mano anche alla provincia di Lodi, ha intanto effettuato un’importante donazione all’OKC-County Health Department. ‘Il Gallo’ ha donato 400 kit per effettuare il tapone per il Coronavirus, guanti, mascherine e abiti per i medici. Un grande gesto da parte di un grande campione.

