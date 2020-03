Christian Wood è guarito dal Coronavirus, ma resta comunque molto arrabbiato. Il motivo? Il cestista ha rimproverato ai Pistons di aver divulgato troppo in fretta la notizia della sua positività al Covid-19. Una fuga di notizie arrivata prima ancora che il giocatore divulgasse la notizia addirittura ai suoi familiari. Coach Casey ha dichiarato a ESPN: “eravamo così sconcertati quando il suo nome è stato reso pubblico. Lui non ha detto niente a nessuno. E la cosa peggiore è che non aveva ancora detto niente alla mamma. Era davvero infelice. Ho detto al mio staff: ‘è davvero una cosa non professionale quella che è stata fatta e non deve più accadere’. È sleale nei confronti di un nostro giocatore”.

