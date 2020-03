Il campionato NBA è stato fermato dal Coronavirus, come accaduto praticamente per tutti gli sport in giro per il mondo. Il commissioner della Lega Adam Silver sta lavorando alla pianificazione del rientro in campo, anche se ancora non è affatto chiara la data nella quale ciò potrà avvenire.

Come noto, vi sono due possibili ipotesi che aleggiano. Qualora fosse possibile l’intenzione sarebbe quella di completare per intero la stagione regolare per poi passare ai playoff. Per mettere in pratica questa ipotesi si dovrà rientrare in campo ad inizio luglio, per poi disputare le Finals nel mese di settembre e ripartire con la nuova stagione a Natale. Qualora però la data di luglio dovesse slittare, si prenderebbe in considerazione l’idea di annullare o dimezzare la parte di stagione regolare ancora in sospeso, volando direttamente ai playoff per accorciare i tempi. Una soluzione che scontenterebbe alcune franchigie, dunque ancora sotto analisi da parte di Silver.

Valuta questo articolo