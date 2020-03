Lorenzo Sanz non ce l’ha fatta. L’ex presidente del Real Madrid, in carica dal 1995 al 2000, era stato ricoverato a causa di un’insufficienza renale e alcuni problemi respiratori, aggravati dall’aver contratto il Coronavirus. Sanz, 76 anni, era stato ricoverato dopo 8 giorni di febbre a causa di alcune difficoltà respiratorie che hanno obbligato la famiglia a trasferirlo in ospedale.

