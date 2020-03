Dopo il Real Madrid, un altro grande club europeo piange la morte del suo ex presidente a causa del Coronavirus. Pape Diouf, ex presidente dell’Olympique Marsiglia, è morto nelle ultime ore a causa di alcune complicanze di salute dovute al Coronavirus. Pape Diouf, 68 anni, doveva essere rimpatriato da Dakar a Nizza con un aereo, ma le sue condizioni sono peggiorate ed hanno impedito il decollo. Diouf era stato ricoverato in ospedale a Dakar, affetto da coronavirus e sottoposto ad assistenza respiratoria.

