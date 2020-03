Una notizia tremenda, che giunge direttamente dalla Spagna. Il Coronavirus si è portato via un allenatore di 21 anni, tesserato per l’Atletico Portada Alta, club della provincia di Malaga.

Il giovane, ricoverato presso l’Hospital Regional de Malaga, è risultato positivo al virus e, in seguito ad un’analisi più approfondita, gli è stata diagnosticata anche la leucemia. A confermare la notizia, pubblicata da Marca e El Mundo Deportivo, è stata la società con una commovente nota diramata sul proprio sito: “vogliamo esprimere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici del nostro allenatore Francisco García che purtroppo ci ha lasciato oggi. Cosa faremo senza di te, Francis? Come continueremo a conquistare chilometri in campionato? Non sappiamo come, ma lo faremo sicuramente per te. Non ti dimenticheremo, riposa in pace, fenomeno“.

Valuta questo articolo