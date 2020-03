Il Coronavirus non risparmia nemmeno il mondo dello sport. Triste lutto per Giovanni Cornacchini, ex allenatore del Bari, che nelle ultime ore ha perso la madre a causa della malattia. La donna, Giannina Sanchioni, si è spenta a 82 anni dopo aver contratto il Covid-19 lo scorso 26 febbraio.

Il Bari ha comunicato la propria vicinanza a Cornacchini con un comunicato: “il presidente Luigi De Laurentiis e tutta la SSC Bari si uniscono al dolore di mister Giovanni Cornacchini e della sua famiglia per la scomparsa di Gianna, mamma del tecnico marchigiano“.

