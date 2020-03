La Francia, così come il resto del mondo, sta facendo i conti con il Coronavirus, la pandemia scoppiata in Cina e propagatasi per tutto il globo nel giro di pochi mesi.

Scuole chiuse e persone rintanate a casa o all’assalto dei supermercati, dove il cibo comincia a scarseggiare. Una situazione che ha spinto Thiago Silva, difensore del PSG, a lasciare la Francia per tornare in Brasile, dove la situazione è al momento più tranquilla. A svelare i motivi del viaggio è stata la moglie Isabelle: “abbiamo deciso di partire perché la situazione a Parigi era davvero triste. Non riuscivo più a trovare nulla nei supermercati. Abbiamo preso un volo per il Brasile perché qui possiamo trovare cibo e abbiamo più opzioni per restare in casa con i bambini, come la piscina. Nessuno dei membri della nostra famiglia ha accusato i sintomi del virus”.

