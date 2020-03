Il Coronavirus ha portato il presidente del Consiglio Conte a prendere decisioni drastiche per preservare la salute di tutti gli italiani. Qualcuno però ancora non intende rispettare le imposizioni ministeriali, violando le leggi e facendo infuriare i cittadini ligi al dovere. Tra questi ‘furiosi’ c’è anche la moglie di Josè Maria Callejon, attaccante del Napoli, la quale si è sfogata sui social dopo aver visto quanto accade nei pressi di casa sua a Napoli.

“Trovo scandaloso che la mia famiglia sia in casa da una settimana, le mie figlie non vedono l’ora di poter prendere il sole e correre al parco. Io esco di casa mezz’ora solo per fare la spesa, ma vedo un sacco di persone anziane che vanno in giro come se niente fosse. Noi lo facciamo per voi e non vi frega un ca…?”. Questo il monito di Marta Ponsati, che di certo non ha tutti i torti.

Valuta questo articolo