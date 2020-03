Terminata la Giunta del Coni, il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha sottolineato l’importanza che lo sport avrà una volta terminata l’emergenza Covid-19. Secondo Spadafora infatti: “lo sport sarà uno dei motori che ci permetteranno di rilanciare il Paese dopo la crisi sanitaria. Per il suo ruolo e per la sua capillarità nel tessuto sociale ed economico. Dobbiamo e vogliamo essere pronti a ripartire non appena sarà possibile“.

