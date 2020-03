Il Coronavirus ha fermato il mondo intero: l’Italia sta vivendo in particolar modo un momento complicatissimo, durante il quale anche lo sport ne sta pagando carissime le conseguenze. A serio rischio, anche se mancano diversi mesi, anche gli Europei di calcio 2020 e le Olimpiadi di Tokyo.

Intanto, in attesa di sapere quale sarà il destino di queste manifestazioni, per la prima volta dopo più di 35 anni, la cerimonia di accensione della torcia olimpica, ad Olimpia, si terrà a porte chiuse. Il Comitato Olimpico della Grecia ha comunicato oggi che non ci saranno spettatori nella cerimonia in programma giovedì.

“La cerimonia di accensione della fiamma olimpica si svolgerà senza la presenza di spettatori e solo 100 ospiti invitati e accreditati. La prova generale dell’11 marzo sarà chiusa a spettatori e media”, queste le parole del comunicato.

