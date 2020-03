Coronavirus, Mikaela Shiffrin ha dimostrato di essere non solo una grande sportiva, ma anche un’artista dal cuore grande. La sciatrice infatti, in questo momento delicato a causa del coronavirus, ha voluto scrivere una canzone destinata al popolo italiano, un bel messaggio in un momento di certo difficile per il Bel Paese. La Shiffrin ha dimostrato d’avere ottime capacità anche chitarra alla mano.

“Ho scritto una canzone, ispirata ai miei addetti alla produzione della famiglia Barilla che continuano a produrre il cibo di cui il popolo ha bisogno. Ma è un messaggio per tutti coloro che mettono le esigenze del pubblico davanti alle proprie“. Ecco il video della canzone scritta ed interpretata dalla Shiffrin.

I wrote a song— inspired by the production workers of my @Barilla family (and all food plants) continuing to produce the food that the general public needs. But it’s a message for anyone and everyone putting the public’s needs ahead of their own.

— Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) March 21, 2020