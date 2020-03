Uscite vietate, così come l’attività all’aria aperta. Niente jogging o passeggiate, imperativi categorici delle autorità per evitare la diffusione del virus. C’è però qualcuno che è riuscito ad eludere questo divieto, senza però infrangere la legge. Si tratta di Fabrizio Draghi, un agente immobiliare di Novafeltria (provincia di Rimini) che ha compiuto una mezza maratona sul… terrazzo di casa.

Proprio così, ventuno chilometri di corsa suddivisi in 840 giri, completati in 3 ore e 50 minuti: “a forza di girare conosco mattonella per mattonella, peraltro ho notato anche che di alcune dovrò rifare la stuccatura” le parole di Draghi, riuscito in un’impresa che andava certamente raccontata.

