Petra Kvitova si appresta a tornare in Europa dopo la trasferta senza scendere in campo negli USA. Come noto i tornei americani sono stati cancellati a causa dell’emergenza Coronavirus e successivamente il tour WTA è stato fermato sino al 2 di maggio. La tennista ceca, attraverso il suo account Instagram, ha scritto un saggio messaggio ai propri supporters:

“È tempo di lasciare Indian Wells e tornare in Europa. È stata una settimana surreale qui in California, ma sono felice di vedere che la salute e la sicurezza di giocatori, staff e fan è stata la priorità. Siamo giocatori di tennis e il nostro lavoro è molto meno importante di quelli in prima linea nella lotta contro questo virus. Giocheremo di nuovo a tennis, quindi per favore mantenete la calma e nel frattempo, guardiamoci l’un l’altro e facciamo i passi giusti per contenere il virus in modo da poter tornare presto. Grandi abbracci“.

