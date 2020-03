Ricardo Kakà si è unito ai tanti personaggi famosi che hanno voluto mandare un messaggio di solidarietà all’Italia. Il fuoriclasse brasiliano, visto in Serie A con la maglia del Milan, è rimasto molto legato al nostro paese ed in una diretta social con Laura Pausini ha spiegato: “mi preoccupa quello che potrà succedere in Brasile, dove il virus è appena arrivato e possiamo imparare da chi ha già affrontato questa epidemia. Io passo le giornate guardando anche le lezioni da remoto dei miei bimbi, sono giornate lunghe che però possono essere anche divertenti. Voi italiani siete un grande popolo, se avete costruito un Paese così bello è perchè siete speciali. E ce la farete anche questa volta. Complimenti a dottori e infermieri che stanno lavorando h 24. Non posso immaginare quello che state facendo, abbiamo la speranza e la fede per sperare che questo momentaccio passerà”.

