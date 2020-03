“Sappiamo che ripartiremo. Dopo un giro di chiave, potremo di nuovo togliere il cavalletto e partire. L’aria frizzante accarezzerà di nuovo i nostri volti, e i paesaggi che ci si figureranno davanti avranno l’aspetto di chi è rimasto lì ad attendere di esser visto con occhi nuovi. Il tempo a nostra disposizione ci serva per farci trovare pronti ad assaporare di nuovo la libertà in sella: prendiamoci cura delle nostre moto in garage, pianifichiamo la nostra prossima destinazione“. E’ il messaggio che il mondo Ducati ha voluto mandare agli appassionati di moto. Il lessico è prettamente motoristico, il significato è profondo. C’è la necessità di staccare la spina e stare a casa, ma allo stesso tempo cresce la voglia di ripartire, quando sarà il momento, più forti di prima.

