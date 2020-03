Periodo molto complicato, anche per i politici. Ai tempi del Coronavirus, registrare un discorso da mandare in onda in tutta la nazione può essere più complicato del solito anche per il presidente della Repubblica. Nelle ultime ore è diventato virale un fuorionda nel quale Sergio Mattarella mostra qualche difficoltà durante le riprese del messaggio da inviare agli italiani. Un tecnico gli fa segno di aggiustarsi un po’ i capelli, ma il presidente Mattarella controbatte con il sorriso: “Giovanni, non vado dal barbiere neanche io“. Un episodio che ha strappato un sorriso in un momento davvero difficile per tutta l’Italia.

hanno caricato il video di #Mattarella su Youtube dimenticandosi di editarlo….. “EH NO GIOVANNI NON VADO DAL BARBIERE NEMMENO IO” pic.twitter.com/qLkm82jskE — nadia (@petitseoks) March 27, 2020

Valuta questo articolo