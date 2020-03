Il Coronavirus sta sconvolgendo il mondo intero. Dopo la Cina e l’Europa, anche gli USA sono stati pericolosamente investiti dal contagio, forse sottovalutando un po’ la situazione dopo i primissimi casi. Il mondo del tennis è stato costretto ad adeguarsi alle nuove stringenti misure imposte dopo lo scatenarsi dell’epidemia.

Indian Wells è stato cancellato ed anche il Master 1000 di Miami non si giocherà, anche se manca ancora il comunicato ufficiale degli organizzatori del torneo. La Florida ha dichiarato lo stato d’emergenza annullando tutti gli eventi in programma, tra questi questi l’Ultra Music Festival. Adesso le federazioni ATP e WTA sono chiamate a prendere decisioni importanti per il futuro, a rischio l’intera stagione, anche se inizialmente si pensa ad uno stop di sei settimane. Sì perchè se negli USA si è stati costretti a cancellare i due tornei sopracitati, la situazione al ritorno in Europa non è certo idilliaca. Come noto l’Italia è in ginocchio e per quanto concerne gli altri paesi interessati dai tornei del tour come Francia, Spagna ed Inghilterra, l’epidemia purtroppo sembra essere ancora ai suoi albori. Insomma, l’intera stagione tennistica è a serio rischio, con Roland Garros e Wimbledon che potrebbero subire variazioni e cancellazioni. Intanto si attende di conoscere le decisioni in merito ai ranking, i punti relativi ai tornei cancellati verranno congelati? La strada sembra essere questa.

Valuta questo articolo