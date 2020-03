Clearwater Beach, Florida. Il Coronavirus è arrivato ormai da giorni negli USA, portando il presidente Trump ad avviare alcune procedure di sicurezza sanitaria per il paese. Alcune di queste però non stanno sortendo gli effetti sperati, come ad esempio in controlli negli aeroporti che hanno portato i passeggeri ad ammassarsi per ore in modo pericoloso per il contagio. A Clearwater Beach invece, la popolazione se ne sta letteralmente infischiando di quanto sta accadendo in tutto il mondo. Tutti a mare, in barba alle disposizioni ed alle distanze sociali di sicurezza in questo periodo caratterizzato dal Coronavirus. Il video che sta circolando in queste ore è sconcertante, sopratutto vedendo l’impegno che la nostra Italia sta mettendo per evitare altri morti.

Clearwater Beach, Florida is PACKED today despite “social distancing” recommendations. https://t.co/WzGydcP1Ja pic.twitter.com/vsRD4QLbhr — WFLA NEWS (@WFLA) March 16, 2020

