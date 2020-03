“Libero dal virus da due giorni. Dichiarato guarito dal Dipartimento della salute pubblica del Massachusetts”. Tramite questo annuncio, pubblicato su Twitter, Marcus Smart ha svelato ai propri follower di essere finalmente guarito dal Coronavirus. Il cestista dei Boston Celtics si trovava in isolamente, come il resto della franchigia, da quando è stato diramato lo stop dell’NBA. “Ringrazio tutti per aver pregato per me, farò lo stesso per tutti quelli che sono stati colpiti da questa cosa. Rimanete al sicuro e insieme… ma distanti”, l’appello conclusivo.

