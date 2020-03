Marco Belinelli scende in campo nella partita contro il Coronavirus ed è subito decisivo. Il cestista dei San Antonio Spurs è intervenuto in aiuto dell’Italia, effettuando alcune donazioni benefiche importandi per la lotta al Covid-19. Belinelli ha donato apparecchiature mediche all’Ospedale Maggiore di Bologna spiegando: “da quando è scoppiata questa emergenza sono sempre stato in contatto con la mia famiglia e i miei amici in Italia. Mio padre è medico chirurgo e per tanti anni ha lavorato sia all’Ospedale Maggiore di Bologna sia all’Ospedale di San Giovanni in Persiceto. So bene quanto il lavoro di tutti gli operatori oggi sia ancora più importante. Aiuto come posso, da lontano, nella speranza di poter tornare presto a Bologna e ringraziare una a una tutte le persone che oggi sono in prima linea. Non mi sono mai sentito così tanto orgoglioso di essere italiano“.

