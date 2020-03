L’emergenza Coronavirus sta piegando il mondo intero, tra lutti, tragedie, ma anche polemiche e dubbi. In attesa di scoprire quando il mondo intero potrà uscire da questa situazione tanti sono i retroscena che spuntano sui social: questa volta a lasciare senza parole sono le immagini postate nelle storie Instagram di Gabriele Parpiglia che ha pubblicato una segnalazione del cantante Sergio Sylvestre. Le immagini riguardano un manga giapponese, in particolar modo una scena nella quale in un muro compare una scritta shock: “Corona virus“.

Immagini che lasciano senza parole: l’ennesima dimostrazione che tutto era già stato previsto?

