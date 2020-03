Il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo è ormai ufficiale, i Giochi si terranno con ogni probabilità nell’estate del 2021, dunque con un anno di ritardo rispetto ai programmi stabiliti.

Molti atleti non hanno preso benissimo questa notizia, ricevendo la dura critica di Luca Dotto, intervenuto sui social per esprimere il proprio punto di vista: “leggo post di atleti, disperati, con didascalie strappa-lacrime perché dicono di essere sconvolti e aver fatto fatica e sacrifici per nulla visto che le Olimpiadi si faranno l’anno prossimo… Ragazzi ma stiamo dando i numeri? Il vero dramma lo sta vivendo chi è malato o chi alla fine di questo periodo perderà il lavoro e non saprà come dare da mangiare alla propria famiglia! Noi atleti professionisti siamo dei privilegiati e alcuni di noi stanno veramente sbarellando“.

