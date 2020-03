Nonostante nella giornata di ieri abbia rassicurato i fan, pubblicando un video con dei consigli utili per prevenire i contagi, Lewis Hamilton resta a rischio di una possibile positività al Coronavirus. Il pilota Mercedes ha presenziato al WE Movement di Londra ad inizio marzo, evento nel quale è stato a lungo a contatto con Sophie Trudeau, moglie del primo minostro canadese, che nei giorni scorsi ha annunciato di essere risultata positiva al Covid-19. Nelle ultime ore anche l’attore Idrid Elba, a contatto sia con la Trudeau che con Hamilton, ha annunciato ai propri fan di avere il Coronavirus. I due infetti hanno trascorso molto tempo con il pilota di Formula 1, posando anche per alcune foto insieme. Per ora comunque Hamilton non mostra alcun sintomo e gode di perfetta salute.

