Il Coronavirus è arrivato ormai in tutto il mondo: è stata dichiarata da tempo la pandemia e tutte le popolazioni stanno provando a seguire le indicazioni per provare a marginare il contagio e sconfiggere il virus.

Tutti rinchiusi in casa, dunque, con il permesso di uscire solo in pochi casi. Gli atleti professionisti, per esempio, hanno il permesso di allenarsi anche all’aperto, ma in tanti preferiscono proteggersi e, con qualche sacrificio, allenarsi in casa.

Lewis Hamilton, sempre pronto a mandare messaggi importanti ai fan, è intervenuto anche questa volta, sensibilizzando tutti i suoi follower sui social, spiegandogli la gravità della situazione e mostrando come lavarsi bene le mani.

“So che il Coronavirus rende nervose molte persone, ma voglio rassiurarvi tutti di stare calmi, di non andare in panico e ricordare di condividere un po’ di gentilezza e prendersi cura delle persone che hanno bisogno d’aiuto. Non dimenticate che lavarsi le mani è la cosa più importante che voi possiate fare per proteggere voi stessi e gli altri dal Coronavirus. E’ più di un semplice risciacquo, avete bisogno di essere sicuri di usare sapone e acqua e di lavarvi per almeno 20 secondi“, ha scritto Hamilton sui social.

