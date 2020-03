Si è tenuta nel pomeriggio di giovedì 12 marzo una riunione tra la Lega Pallavolo Serie A Femminile e i procuratori delle atlete di Serie A. La Lega, rappresentata da una Commissione Congiunta – composta dal presidente Mauro Fabris, i membri del CdA Piero Garbellotto e Carla Burato, i Presidenti di Società Diego Borgna (Cuneo), Alessandra Fissolo (Mondovì) e Carmelo Borruto (Sassuolo) – si è confrontata apertamente con tutti i procuratori, raccogliendone le proposte e le istanze.

Le parti in causa hanno innanzitutto condiviso la ferma volontà di portare a termine la stagione sportiva, riprendendo i Campionati di Serie A1 e A2 non appena le disposizioni delle autorità governative lo permetteranno. In questo senso, si è ribadita la completa autonomia dei Club nella scelta di proseguire o meno gli allenamenti, nel pieno rispetto dell’ultimo DPCM e delle avvertenze di tipo sanitario.

Lega e procuratori hanno convenuto di mantenere aperto il dialogo nelle successive settimane, alla luce dell’evoluzione dell’epidemia da COVID-19.

