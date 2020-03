Crisi sanitaria ma anche economica, il Coronavirus sta mettendo in ginocchio il mondo nei due settori più importanti. L’epidemia non guarda in faccia nessuno, obbligando anche lo sport a fare i conti con pesanti perdite, che ogni Federazione cerca di risolvere.

Particolare quanto successo in Norvegia, dove il ct della Nazionale di calcio Lars Lagerback ha deciso di tagliarsi lo stipendio del 20%, così da aiutare la propria Federazione. Una scelta presa anche dall’assistente Per Joar Hansen e dal tecnico della nazionale femminile, Martin Sjoegren. Un gesto apprezzato dal segretario generale della federazione, Pal Bjerketvedt: “è una soluzione che avevamo auspicato e vorrei evidenziare come anche Lagerback abbia accettato di fare dei sacrifici“.

