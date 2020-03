Il Coronavirus si sta diffondendo in tutto il mondo a macchia d’olio. Di oggi la notizia della cancellazione delle gare NBA a causa del contagio di Gobert degli Utah Jazz. Ieri però si sono giocate le gare di Champions League in programma, con alcuni accorgimenti che non tutti hanno rispettato. Ad esempio è stato chiesto di evitare contatti e strette di mano, anche se i calciatori dell’Atletico Madrid hanno esultato con grandi abbracci ad Anfield, dopo il successo sul Liverpool.

Ligio però al suo dovere il tecnico degli inglesi Klopp, il quale è stato anche ripreso durante un duro rimprovero ai suoi tifosi che gli porgevano la mano per un saluto: “ritrai indietro la tua mano fottuto idiota“, il duro rimprovero di Klopp. Ecco il video di quanto accaduto.

“Put your hands away you f**king idiots” pic.twitter.com/JkZYgb7XJh — The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) March 11, 2020

