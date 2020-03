La situazione Coronavirus sta precipitando anche in Francia, dove il numero dei contagiati e dei decessi cresce di giorno in giorno.

Per questo motivo i giocatori stranieri del Paris Saint-Germain hanno deciso di tornarsene nei propri Paesi, per stare vicino ai propri familiari. E’ il caso di Thiago Silva, Neymar, Edinson Cavani e, per ultimo, il portiere Keylor Navas. L’ex Real Madrid, secondo quanto riferito da ESPN, avrebbe speso ben 200 mila euro per organizzare un volo privato per far ritorno in Costa Rica insieme alla propria famiglia. Una somma spesa senza remore, con l’obiettivo di allontanarsi dall’Europa, dove il virus continua a mietere vittime.

Valuta questo articolo