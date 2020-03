Nelle ultime ore in NBA si sono registrati 4 nuovi casi di contagio da Coronavirus. I 4 nuovi giocatori contagiati sono tutti dei Brooklyn Nets che hanno annunciato la notizia attraverso un comunicato, seppur non rendendo noto l’identità degli infetti. Uno è venuto fuori in maniera autonoma. Kevin Durant ha annunciato al giornalista Shams Charania di essere risultato positivo al Coronavirus. KD ha voluto lanciare un messaggio: “state attenti, prendetevi cura di voi stessi e fate la quarantena. Andrà tutto bene“.

