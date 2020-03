Il match tra Juventus e Lione è stato rinviato a data da destinarsi a causa della positività di Rugani al Coronavirus, che ha costretto i giocatori bianconeri alla quarantena obbligatoria.

Dovendo rimanere 14 giorni in isolamento, il ritorno degli ottavi di Champions in programma all’Allianz Stadium mercoledì non potrà svolgersi, così la UEFA ha deciso di rimandare sia il match dei bianconeri che quello tra City e Real Madrid. Ecco la nota ufficiale: A seguito della quarantena imposta ai giocatori della Juventus e del Real Madrid CF, le seguenti partite di UEFA Champions League non si svolgeranno come da programma.

UEFA Champions League, ottavi di finale:

Manchester City FC – Real Madrid CF, 17 marzo, 21: 00CET

Juventus – Olympique Lyonnais, 17 marzo, 21: 00CET

Ulteriori decisioni sulle due partite saranno comunicate a tempo debito.

Valuta questo articolo