Il Coronavirus non risparmia proprio nessuno per questo motivo è bene seguire le indicazioni delle autorità e rispettare la ‘quarantena’, per limitare il contagio e provare a fermare la pandemia.

Negli ultimi giorni sempre più numerosi sono stati i casi positivi nel mondo del calcio, in particolar modo tra gli uomini. Arriva però adesso una notizia che riguarda il settore femminile: 10 calciatrici della Juventus hanno deciso di mettersi in quarantena volontaria. Si tratta di 10 ragazze che hanno partecipato all’Algarve Cup in Portogallo con la Nazionale italiana.

Le calciatrici hanno deciso di mettersi in isolamento perchè potrebbero aver avuto contatti con un soggetto positivo al Coronavirus. Al momento sono tutte asintomatiche.

