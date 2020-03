Situazione davvero particolare in casa Juventus fra chi annuncia la propria positività al Coronavirus e chi invece lascia l’Italia. Alla positività di Rugani, primo calciatore della Serie A ad aver contratto il Covid-19, sono seguite quelle di Blaise Matuidi e Paulo Dybala. Intanto Cristiano Ronaldo, è rimasto ad assistere la madre malata in Portogallo, stessa motivazione del viaggio che ha portato Higuain dall’Italia all’Argentina. Entrambi regolarmente autorizzati a viaggiare, visto la giusta motivazione e la negatività al tampone. Nelle ultime ore ha lasciato l’Italia anche Douglas Costa che, dopo essere risultato negativo al tampone, ha deciso di tornare in Brasile dalla famiglia.

