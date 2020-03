Brutte notizie per Luka Jovic e Nikola Ninkovic, giocatori rispettivamente di Real Madrid e Ascoli, che sarebbero tornati in Serbia violando l’obbligo di quarantena.

Un comportamento davvero pessimo, che potrebbe avergli costato la denuncia da parte delle forze dell’ordine per violazione delle norme emanate per contenere la diffusione del coronavirus. A riferirlo sono i media serbi, che hanno rivelato come Jovic sia tornato in Serbia, infrangendo la quarantena a cui sono sottoposti i giocatori del Real Madrid, per festeggiare il compleanno della sua ragazza Sofija Milosevic. Nella serata di ieri la premier serba Ana Brnabic aveva criticato i calciatori tornati in patria in piena epidemia, mentre il ministro dell’interno Nebojsa Stefanovic ha rivelato come alcuni sportivi sono stati denunciati, senza fare nomi: “abbiamo denunciato anche alcuni noti esponenti dello sport. Costoro ne risponderanno dinanzi ai giudici“.

