Il primo tampone aveva dato esito positivo, spingendo il Flamengo a isolare il proprio allenatore Jorge Jesus e sottoporlo ad nuovo test per confermarne la positività al Coronavirus. Ebbene, il secondo tampone è risultato negativo, dunque il manager dei rossoneri non ha contratto il COVID-19. Questa la nota del club: “il Flamengo informa che i nuovi esami sostenuti dal tecnico Jorge Jesus confermano un risultato negativo al COVID-19. Il club ringrazia tutta la Nazione Rossonera per il supporto mostrato al mister in questi giorni“.

Valuta questo articolo