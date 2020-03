Con i casi di positività di Vlahovic, Pezzella e Cutrone, la Fiorentina è risultata una delle squadre di calcio più colpite dal Coronavirus. Fortunatamente, seppur in isolamento, i calciatori stanno bene e sono seguiti regolarmente. Lo spiega il dirigente della Fiorentina Joe Barone: “spero che tutti stiano bene e a casa, guardando la televisione con i propri familiari. È un momento particolare. Le persone coinvolte in questa terribile situazione sono costantemente seguite e tutte stanno seguendo il protocollo che li è stato assegnato. Commisso chiama tante volte per seguire continuamente l’evolversi della situazione“.

Valuta questo articolo