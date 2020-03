Il Coronavirus continua ad imperversare in tutto il mondo e gli sportivi delle varie discipline sono costretti ad organizzare allenamenti casalinghi del tutto inusuali. Tra questi c’è anche Jannik Sinner, il quale non sta allenandosi in campo bensì in casa, con un programma creato ad hoc per l’occasione. Il tennista azzurro che è esploso negli ultimi mesi, ha postato alcuni video dei suoi allenamenti, nei quali ovviamente non compare la racchetta, attrezzo momentaneamente messo da parte a causa della quarantena. Ecco uno dei video di Jannik Sinner alle prese con i suoi allenamenti fatti in casa.

