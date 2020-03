La Nazionale Italiana femminile non giocherà domani la finale dell’Algarve Cup, nonostante si fosse qualificata sul campo.

La FIGC infatti ha deciso di far rientrare le azzurre per via dell’emergenza Coronavirus, facendo rincasare la squadra del ct Milena Bertolini con l’ultimo volo disponibile dal Portogallo che partirà domattina. In finale l’Italia avrebbe dovuto affrontare la Germania ma, considerando la diffusione del virus anche in Algarve, nelle prossime ore l’evento verrà annullato per ovvi motivi.

Valuta questo articolo