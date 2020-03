In Italia la situazione legata all’emergenza Coronavirus resta drammatica. I dati comunicati dalla Protezione Civile in merito alle ultime 24 sono terribili. Nell’ultimo giorno in Italia ci sono stati 969 morti (record), per un totale di 9134 dall’inizio dell’epidemia. I contagi giornalieri sono invece 5959, per un totale di 86.498. I guariti ammontano a 589, 10.950 il totale.

Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

86.498 contagiati



9.134 morti

10.950 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 66.414, così suddivise:

26.029 ricoverate in ospedale

3.732 ricoverate in terapia intensiva (meno del 6% del totale)

(meno del 6% del totale) 36.653 in isolamento domiciliare

