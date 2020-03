“Il Consiglio Federale della FIT si riunirà in videoconferenza domani, venerdì 20 marzo, per esaminare la situazione e individuare i provvedimenti necessari a fronteggiare l’emergenza Coronavirus“. Questo quanto comunicato dalla Federtennis. Il preciso oggetto della discussione non è ancora stato rivelato, oltre ai provvedimenti contro il Coronavirus potrebbe anche essere discussa l’opzione di disputare gli Internazionali d’Italia in un’altra data dopo il rinvio forzato a causa della pandemia che sta colpendo il mondo in questi giorni. Restano aperte diverse opzioni da discutere con l’ATP, ma prima la FIT dovrà parlarne internamente per capire i margini che ci sono per un’eventuale spostamento delle date del torneo romano.

Valuta questo articolo