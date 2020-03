La Roma, attraverso la propria fondazione Roma Cares, si è distinta per essere una delle società calcistiche più attive nella lotta al Coronavirus. La squadra capitolina ha preso un’altra iniziativa lodevole durante questi tempi difficili. Roma Cares consegnerà un kit sanitario e porterà la spesa a casa ai propri abbonati più anziani (over 70), contattandoli in prima persona e rassicurandoli che non si tratta di una truffa, ma di un bellissimo gesto di solidarietà e vicinanza della squadra verso i propri tifosi.

