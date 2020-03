Anche il ciclismo italiano scende in campo nella lotta al Coronavirus con una bellissima iniziativa solidale in favore di Bergamo. L’Eroica, famosa manifestazione cicloturistica che si svolge, su bici d’epoca, presso le strade sterrate senesi, ha deciso di istituire una raccolta fondi chiamata ‘Stopcorona‘ destinata a tutti gli appassionati che potranno aderire con una donazione. Ma non è tutto: il Maglificio Santini di Lallio, partner della rassegna, inizierà la produzione di mascherine protettive da destinare alla città lombarda devastata dall’epidemia.

