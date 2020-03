Il Coronavirus si sta diffondendo con preoccupante velocità. Il torneo Master 1000 di Indian Wells è stato cancellato ed il numero 2 al mondo Rafa Nadal ne ha parlato attraverso i propri account social. Il momento è critico in tutto il mondo, dunque anche il tennis deve far qualcosa per evitare il diffondersi del virus ed i continui contagi.

Nadal sui social ha parlato del caos Coronavirus e della cancellazione del Master 1000: “Probabilmente avete sentito tutti la notizia. Indian Wells è stato cancellato. Siamo qui e stiamo ancora decidendo che cosa fare. E’ molto triste tutto quello che sta succedendo nel mondo a causa di questa situazione. Speriamo che arrivino presto soluzioni dalle autorità. State bene e in salute“.

Valuta questo articolo