“Valencia, si può sapere cosa stai facendo? Prendi tutto ciò un po’ più sul serio per il bene di tutti! Non puoi essere così! Pensa a tutte le vite perse e sii più responsabile, per favore!” E’ il messaggio tra l’arrabbiato e l’incredulo di Fernando Verdasco. Il tennista spagnolo dopo aver visto un video incredibile della città di Valencia ai tempi del Coronavirus, ha ripostato il tutto con tanto di commento alla popolazione valenciana. Altro che quarantena, il traffico nell’ora di punta è degno dei periodi più caotici della stagione estiva. Ecco il video che ha fatto infuriare il tennista.

