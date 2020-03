“Non facciamo alcuna distinzione circa la professione delle persone perché nessuno è immune da questo virus“, con queste parole il ministro della Sanità cilena, Jaime Manalich, ha annunciato che Arturo Vidal e Alexis Sanchez verranno posti in quarantena preventiva. I due calciatori, rispettivamente del Barcellona e dell’Inter, provengono da Spagna e Italia, nazioni con un alto numero di contagi da Coronavirus. Vidal e Sanchez si sono recati in Cile in vista delle partite che dovranno giocare con la nazionale contro Uruguay (26 marzo) e Colombia (31 marzo).

